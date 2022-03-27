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Россия может уничтожить Starlink за помощь Украине: что об этом думает Илон Маск

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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27 марта, 15:05
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Маск уверен, что испытание противоспутникового оружие Россией было подготовкой к вторжению в Украину
Илон Маск не верит, что Россия сможет уничтожить Starlink
Илон Маск не верит, что Россия сможет уничтожить Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Интернет Илона Маска используется для работы критической инфраструктуры, а также помогает украинским военным уничтожать российские танки.

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У Маска спросили, может ли Россия попытаться уничтожить его спутники, но миллиардер на этот счет не переживает.

"Было интересно посмотреть на российскую противоспутниковую демонстрацию несколько месяцев назад в контексте этого конфликта.

Потому что это вызвало много споров у спутниковых операторов. Это даже представляло некоторую опасность для космической станции, где находятся российские космонавты. Так почему же они это сделали? Это было сообщение перед вторжением в Украину.

Фото: newsabc.net
Фото: newsabc.net

Если вы попытаетесь вывести из строя Starlink, это будет непросто, потому что есть 2000 спутников. Это означает много противоспутниковых ракет.

Я надеюсь, что нам не придется подвергать это испытанию, но я думаю, что мы можем запускать спутники быстрее, чем они запускают противоспутниковые ракеты", – цитирует Маска businessinsider.com.

В ноябре прошлого года Россия испытала антиспутниковое оружие, из-за чего на орбите Земли возникло облако обломков, угрожавшее жизни астронавтов на МКС. Тогда халатное поведение России осудили все цивилизованные страны.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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