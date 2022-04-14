России на Луне не будет: Европейское агентство отказалось сотрудничать с оккупантами

Российская космическая программа загибается под западными санкциями

Миссия на Луну продолжится без участия России / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией по трем миссиям на Луну из-за вторжения в Украину. Ранее ЕКА отказалось сотрудничать с Россией по миссии на Марс.

"Как и в случае с ExoMars, российская агрессия против Украины и введенные в связи с этим санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным осуществление ЕКА запланированного сотрудничества на Луне", – говорится в заявлении ЕКА.

ЕКА планировало разместить навигационную камеру под названием Pilot-D на зонде "Луна-25", запуск которого запланирован на это лето. Теперь же камера будет демонтирована.

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Сейчас агентство ищет другие варианты и партнеров для тестирования технологии. Ранее Илон Маск перехватил контракт на запуск спутников, который был у Роскосмоса, так что SpaceX снова может оказаться в выигрыше.

Тем более, что в агентстве уже заявили, что будут работать с коммерческими компаниями, а оборудование, в том числе лунный бур, первоначально запланированный для "Луны-27", теперь будет запущено в рамках миссии под руководством НАСА, пишет phys.org.