SpaceX Ілона Маска відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія

SpaceX Ілона Маска уклала контракт із компанією OneWeb щодо запуску супутників у космос. Раніше контракт належав Роскосмосу

SpaceX запустить супутники OneWeb / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після вторгнення Росії в Україну OneWeb відмовився співпрацювати з РФ – росіяни зажадали гарантій, що супутники не будуть використовуватися у військових цілях та виходу британського уряду з числа акціонерів компанії.

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У відповідь Росія пригрозила взяти в заручники 36 супутників, але, ймовірно, британській компанії все ж таки вдалося повернути своє майно.

OneWeb вже запустив 428 супутників на орбіту, ще 220 чекають на свою чергу, пише capacitymedia.com.

Джерело зазначає, що перший запуск очікується цього року, хоча будуть потрібні модифікації або ракети-носія, або супутників OneWeb, або й того, і іншого, щоб зробити їх сумісними, оскільки існуючі супутники з самого початку розроблялися для розміщення на ракетах "Союз".

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Нагадаємо, зараз Starlink Ілона Маска допомагає забезпечувати доступ до інтернету в Україні. Маск уже надіслав до нашої країни кілька партій обладнання. Але користуватися супутниковим інтернетом можуть не всі бажаючі.