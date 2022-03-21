Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

SpaceX Ілона Маска відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 20:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
SpaceX Ілона Маска уклала контракт із компанією OneWeb щодо запуску супутників у космос. Раніше контракт належав Роскосмосу
SpaceX запустить супутники OneWeb
SpaceX запустить супутники OneWeb / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після вторгнення Росії в Україну OneWeb відмовився співпрацювати з РФ – росіяни зажадали гарантій, що супутники не будуть використовуватися у військових цілях та виходу британського уряду з числа акціонерів компанії.

Читайте також: Батут точно працює: SpaceX встановив рекорд із запуску однієї ракети

Реклама

У відповідь Росія пригрозила взяти в заручники 36 супутників, але, ймовірно, британській компанії все ж таки вдалося повернути своє майно.

OneWeb вже запустив 428 супутників на орбіту, ще 220 чекають на свою чергу, пише capacitymedia.com.

Джерело зазначає, що перший запуск очікується цього року, хоча будуть потрібні модифікації або ракети-носія, або супутників OneWeb, або й того, і іншого, щоб зробити їх сумісними, оскільки існуючі супутники з самого початку розроблялися для розміщення на ракетах "Союз".

Реклама

Нагадаємо, зараз Starlink Ілона Маска допомагає забезпечувати доступ до інтернету в Україні. Маск уже надіслав до нашої країни кілька партій обладнання. Але користуватися супутниковим інтернетом можуть не всі бажаючі.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Археологи хочуть просканувати Велику піраміду в Гізі космічними променями Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов SpaceX Ілона Маска відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41055.25

Binance Coin (BNB)

397.36

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

115.88

Theta (THETA)

2.93

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти