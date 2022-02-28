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Роскомнадзор жалуется на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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28 февраля, 16:40
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Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокированием рекламных сетей, которые показывают "недостоверную информацию и фейки". Это реакция на правду в Сети
Роскомнадзор недоволен, что Google показывает правду
Роскомнадзор недоволен, что Google показывает правду / Фото: Коллаж: Сегодня, zsu.gov.ua/

Недовольство службы вызвала контекстная реклама Google Ads, где россияне обнаружили "недостоверные сообщения о многочисленных жертвах в ходе спецоперации в Донбассе". Так это звучит, по мнению РФ.

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На деле же вместо рекламы российским пользователям показывать реальные изображения событий в Украине – фото убитых российских солдат, разбитые колонны, жертвы среди гражданского населения.

Ведомство предупредило, что за распространение контекстной рекламы владельцам сайтов и рекламных сетей грозит штраф до 5 млн рублей и блокировка, а материалы о их нарушениях будут передаваться в Следственный комитет.

Также Роскомнадзор направил письмо Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.

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Ранее мы писали, что Google вводит санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину.

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