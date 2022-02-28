Роскомнадзор жалуется на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат

Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокированием рекламных сетей, которые показывают "недостоверную информацию и фейки". Это реакция на правду в Сети

Роскомнадзор недоволен, что Google показывает правду / Фото: Коллаж: Сегодня, zsu.gov.ua/

Недовольство службы вызвала контекстная реклама Google Ads, где россияне обнаружили "недостоверные сообщения о многочисленных жертвах в ходе спецоперации в Донбассе". Так это звучит, по мнению РФ.

Читайте также: Как перевести деньги украинской армии в "Дії": пошаговая инструкция (видео)

Реклама

На деле же вместо рекламы российским пользователям показывать реальные изображения событий в Украине – фото убитых российских солдат, разбитые колонны, жертвы среди гражданского населения.

Ведомство предупредило, что за распространение контекстной рекламы владельцам сайтов и рекламных сетей грозит штраф до 5 млн рублей и блокировка, а материалы о их нарушениях будут передаваться в Следственный комитет.

Также Роскомнадзор направил письмо Google LLC с требованием незамедлительно ограничить доступ к подобного рода материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.

Реклама

Ранее мы писали, что Google вводит санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину.

Читайте также: