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Google вводить санкції проти російських YouTube-каналів через напад РФ на Україну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 07:24
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Проти РФ продовжують запроваджувати санкції великі компанії
Канали росЗМІ не будуть доступні в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Канали росЗМІ не будуть доступні в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

26 лютого YouTube заборонив російському державному телеканалу RT та іншим російським каналам отримувати гроші за рекламу, що транслюється з їхнього відео.

Про це пише Reuters.

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Деталі

У Google заявили, що зупиняють можливість монетизації низки каналів на YouTube. Серед них кілька російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями, наприклад, з боку Європейського Союзу.

Пізніше в Google додали, що також забороняють російським державним ЗМІ використовувати свої рекламні технології для отримання доходу на своїх власних вебсайтах та додатках. Крім того, російські ЗМІ не зможуть купувати рекламу через Google Tools або розміщувати рекламу в таких сервісах Google як пошук і Gmail, заявив прессекретар Майкл Асіман.

Раніше Європейський Союз оприлюднив санкції проти Маргарити Симоньян – головного редактора RT та "центральної фігури" російської пропаганди. За словами представника YouTube Фаршада Шадлу, новини від цього каналу будуть рідше з'являтися у рекомендаціях відеосервісу. Він додав, що RT та низка інших каналів більше не будуть доступні в Україні після запиту українського уряду.

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Санкції від Facebook

У відповідь на агресію РФ проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та займатися монетизацією в соцмережі.

"Ми забороняємо російським державним ЗМІ показувати рекламу та здійснювати монетизацію на нашій платформі по всьому світу", – написав у Twitter голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер.

У відповідь Роскомнагляд почав частково обмежувати доступ до соціальної мережі у Росії.

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