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Розколовся надвоє: літак зазнав аварії під час аварійної посадки (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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8 квітня, 11:28
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Ніхто з членів екіпажу не постраждав, але роботу аеропорту було паралізовано на 5 годин
Літак розколовся надвоє під час аварійної посадки
Літак розколовся надвоє під час аварійної посадки / Фото: Twitter, REUTERS

Вантажний літак Boeing 757-200 поштової служби DHL розбився на злітно-посадковій смузі аеропорту Хуан-Санта-Марія у Коста-Ріці. А у Гостомелі "завелася" розбита окупантами "Мрія".

Літак здійснював аварійну посадку, але викотився за межі злітно-посадкової смуги та розколовся надвоє.

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Пожежники оперативно прибули на місце аварії та залили літак водою, щоб не сталося спалаху.

"Ми раді повідомити, що члени екіпажу фізично не постраждали через інцидент. Один із членів екіпажу пройшов медичний огляд як запобіжний засіб", – написав представник DHL.

Заступник директора управління цивільної авіації Коста-Ріки Луїс Міранда Муньос повідомив The Guardian, що літак прямував до Гватемали, але в його гідравлічній системі стався збій. Пілоти попросили повернутися назад і здійснити аварійну посадку після приблизно 50 км шляху.

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До речі, в Мережі знайшли підтвердження, що цей літак відчував такі ж проблеми місяць тому в Мексиці.

Роботу аеропорту довелося зупинити на п'ять годин, поки літак не прибрали із злітно-посадкової смуги. Внаслідок форс-мажору понад 8 тисяч пасажирів не змогли вчасно потрапити на свої рейси.

До речі, раніше ми писали, що найбільший у світі авіалайнер здійснив політ на олії. 25 березня авіалайнер Airbus A380 здійснив пробний тригодинний політ, використовуючи унікальний метод заправки паливом.

Олександр Трикіша
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