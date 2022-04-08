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Раскололся надвое: самолет потерпел крушение во время аварийной посадки (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 апреля, 11:28
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Никто из членов экипажа не пострадал, но работа аэропорта была парализована на 5 часов
Самолет раскололся надвое во время аварийной посадки
Самолет раскололся надвое во время аварийной посадки / Фото: Twitter, REUTERS

Грузовой самолет Boeing 757-200 почтовой службы DHL разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хуан-Санта-Мария в Коста-Рике. А в Гостомеле "завелась" разбитая оккупантами "Мрия".

Самолет совершал аварийную посадку, но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и раскололся надвое.

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Пожарные оперативно прибыли на место аварии и залили самолет водой, чтобы не случилось возгорания.

"Мы рады сообщить, что члены экипажа физически не пострадали в результате инцидента. Один из членов экипажа прошел медицинский осмотр в качестве меры предосторожности", – написал представитель DHL.

Заместитель директора управления гражданской авиации Коста-Рики Луис Миранда Муньос сообщил The Guardian, что самолет направлялся в Гватемалу, но в его гидравлической системе произошел сбой. Пилоты попросили вернуться назад и совершить аварийную посадку после примерно 50 км пути.

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Кстати, в Сети нашли подтверждение, что этот же самолет испытывал такие же проблемы месяц назад в Мексике.

Работу аэропорта пришлось остановить на пять часов, пока самолет не убрали с взлетно-посадочной полосы. В результате форс-мажора более 8 тысяч пассажиров не смогли вовремя попасть на свои рейсы.

Кстати, ранее мы писали, что крупнейший в мире авиалайнер совершил полет на растительном масле. 25 марта авиалайнер Airbus A380 совершил пробный трехчасовой полет, используя уникальный метод заправки топливом.

Александр Трикиша
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