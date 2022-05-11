Прощавай, "яблучний" iPod – Apple перестає випускати музичний плеєр, що натомість

Плеєр iPod touch можна буде купити, доки в магазинах компанії є запаси. Але тепер насолоджуватися музикою меломани-фанати Apple зможуть на інших гаджетах

Apple перестає випускати музичний плеєр iPod touch

Понад 20 років плеєр iPod touch був надійним супутником тих, хто не міг обходитися без музики в дорозі. Але зараз Apple заявили, що припиняють випускати iPod, оскільки подібні функції є у всій продуктовій лінійці Apple від iPhone та Apple Watch у iPad та Mac.

Доступ до більш ніж 90 мільйонів пісень та 30 000 плейлистів у Apple Music залишається у кожного користувача

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Тобто, доступ до більш ніж 90 мільйонів пісень і більш ніж 30 000 плейлистів, доступних через Apple Music, залишається у кожного з користувачів яблучних гаджетів. Крім музики не забувайте про власну безпеку: стануть у нагоді 5 додатків на смартфон, які можуть врятувати вам життя у воєнний час.

Сьогодні дух iPod продовжить жити. Цей неймовірний музичний досвід інтегрований у всі наші продукти, від iPhone до Apple Watch та HomePod mini, а також у Mac, iPad та Apple TV, – прокоментував рішення компанії старший віце-президент Apple у галузі міжнародного маркетингу Грег Джосвіак, – А Apple Music по як і раніше, забезпечить кращу якість звучання в галузі, зберігаючи підтримку просторового звуку.

За словами віце-президента, кращого способу щонайбільше відкривати для себе нове звучання і насолоджуватися музикою просто не існує.

Неймовірний музичний досвід інтегрований у всі продукти, від iPhone до Apple Watch та HomePod mini

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Так, меломани можуть вибрати будь-який інший гаджет Apple, який їм до душі: від нового iPhone SE до найновішого iPhone 13 Pro Max, або iPhone – яке вважається найкращим пристроєм для потокової передачі Apple Music , а також дозволяє зберігати всю музичну бібліотеку на ходу.

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