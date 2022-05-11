Прощай, "яблочный" iPod – Apple перестает выпускать музыкальный плеер, что взамен

Плеер iPod touch можно будет купить, пока в магазинах компании есть запасы. Но теперь наслаждаться музыкой меломаны-фанаты Apple смогут на других гаджетах

Apple перестает выпускать музыкальный плеер iPod touch / Фото: apps.apple.com, freepik.com

Более 20 лет плеер iPod touch был надежнм спутником тех, кто ни дня не мог обходиться без музыки в дороге. Но сейчас Apple заявили, что прекращают выпускать iPod, поскольку подобные функции есть во всей продуктовой линейке Apple от iPhone и Apple Watch в iPad и Mac.

Доступ к более чем 90 миллионам песен и 30 000 плейлистов в Apple Music остается у каждого из пользователей / Фото: freepik.com

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То есть, доступ к более чем 90 миллионам песен и более чем 30 000 плейлистов, доступных через Apple Music, остается у каждого из пользователей "яблочных" гаджетов. Помимо музыкине забывайте о собственной безопасности: пригодятся 5 приложений на смартфон, которые могут спасти вам жизнь в военное время

Сегодня дух iPod продолжит жить. Этот невероятный музыкальный опыт интегрирован во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV, -прокомментировал решение компании старший вице-президент Apple в области международного маркетинга Грег Джосвиак,- А Apple Music по прежнему обеспечит лучшее качество звучания в отрасли, сохраняя поддержку пространственного звука.

По словам вице-президента, более лучшего способа по максимуму открывать для себя новое звучание и наслаждаться музыкой просто не существует.

Невероятный музыкальный опыт интегрирован во все продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini / Фото: apps.apple.com

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Так, меломаны могут выбрать любой другой гаджет Apple, который им по душе: от нового iPhone SE до новейшего iPhone 13 Pro Max,или iPhone — которое считается лучшим устройством для потоковой передачи Apple Music, а также позволяет хранить всю музыкальную библиотеку на ходу.

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