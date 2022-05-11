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Прощай, "яблочный" iPod – Apple перестает выпускать музыкальный плеер, что взамен

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 мая, 15:00
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Плеер iPod touch можно будет купить, пока в магазинах компании есть запасы. Но теперь наслаждаться музыкой меломаны-фанаты Apple смогут на других гаджетах
Apple перестает выпускать музыкальный плеер iPod touch
Apple перестает выпускать музыкальный плеер iPod touch / Фото: apps.apple.com, freepik.com

Более 20 лет плеер iPod touch был надежнм спутником тех, кто ни дня не мог обходиться без музыки в дороге. Но сейчас Apple заявили, что прекращают выпускать iPod, поскольку подобные функции есть во всей продуктовой линейке Apple от iPhone и Apple Watch в iPad и Mac.

Доступ к более чем 90 миллионам песен и 30 000 плейлистов в Apple Music остается у каждого из пользователей
Доступ к более чем 90 миллионам песен и 30 000 плейлистов в Apple Music остается у каждого из пользователей / Фото: freepik.com

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То есть, доступ к более чем 90 миллионам песен и более чем 30 000 плейлистов, доступных через Apple Music, остается у каждого из пользователей "яблочных" гаджетов. Помимо музыкине забывайте о собственной безопасности: пригодятся 5 приложений на смартфон, которые могут спасти вам жизнь в военное время

Сегодня дух iPod продолжит жить. Этот невероятный музыкальный опыт интегрирован во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV, -прокомментировал решение компании старший вице-президент Apple в области международного маркетинга Грег Джосвиак,- А Apple Music по прежнему обеспечит лучшее качество звучания в отрасли, сохраняя поддержку пространственного звука.

По словам вице-президента, более лучшего способа по максимуму открывать для себя новое звучание и наслаждаться музыкой просто не существует.

Невероятный музыкальный опыт интегрирован во все продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini
Невероятный музыкальный опыт интегрирован во все продукты, от iPhone до Apple Watch и HomePod mini / Фото: apps.apple.com

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Так, меломаны могут выбрать любой другой гаджет Apple, который им по душе: от нового iPhone SE до новейшего iPhone 13 Pro Max,или iPhone — которое считается лучшим устройством для потоковой передачи Apple Music, а также позволяет хранить всю музыкальную библиотеку на ходу.

Также мы писали, как голос черной дыры ошеломил землян – NASA озвучило космические звуки из созвездия Персея.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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