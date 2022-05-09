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Голос чорної діри приголомшив землян – NASA озвучило космічні звуки із сузір'я Персею

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 травня, 18:00
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Астрономи NASA змогли відтворити "голос", що випускається чорною діркою в сузір'ї Персея: звучить загрозливо. Для цього вчені використали рентгенівський телескоп Chandra
NASA озвучило космічні звуки чорної діри із сузір'я Персею
NASA озвучило космічні звуки чорної діри із сузір'я Персею / Фото: NASA,

Чорна діра може "розмовляти" – принаймні видавати лякаючі звуки: дослідникам з NASA вдалося озвучити одну з таких дір, що у сузір'ї Персея. Астрономи використовували для цього рентгенівський телескоп Chandra, вірніше отримані за його допомогою дані та перетворили їх на звуки.

Адже раніше нас здивували не тільки "чорні діри, що розмовляють", космічний супутник GOES East сфотографував повідомлення від матері-Землі . Тож думати, що космос повністю "глухий" – поширена помилка, але багато хто з нас вважає, що якщо в космосі суцільний вакуум, то і звукових хвиль там не може бути. Проте чимала кількість газів, які накопичуються серед галактик, створюють простір, у якому можуть поширюватися звуки.

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Астрономи NASA використовували рентгентелескоп Chandra та отримали "голос" чорної діри
Астрономи NASA використовували рентгентелескоп Chandra та отримали "голос" чорної діри / Фото: NASA

Вперше вченими було виявлено, що у самому "серці" скупчення галактик сузір'я Персей існують хвилі тиску ще 19 років тому. Ці хвилі тиску створюються саме чорною дірою, у результаті гарячому газі відбувається певне коливання.

Таким чином у NASA зуміли відтворити "голос" чорної діри на основі даних рентгентелескопа Chandra. Після трансформування цих даних у звук вийшла нота, що звучить приблизно на 57 октав нижче ноти "до" першої октави. Астрономам довелося в сотні разів посилити звук, щоб зробити голос чорної дірки помітним для вуха людини.

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А ще в NASA змогли озвучити "голос" іншої чорної діри М87, яка в 6,5 млрд разів масивніше самого Сонця . Це вдалося зробити за допомогою збору показників одразу 3-х телескопів.

Так, астрономи зібрали рентгенівські промені від Chandra (дані високих тонів), оптичне світло від космічного телескопа Hubble (дані середніх тонів) та провели аналіз радіохвиль від Atacama Large Millimeter Array (низькі тони). У результаті звучання такої величезної чорної діри виявилося "добрішим", ніж жахливий голос діри із сузір'я Персея.

Також ми писали, що у космічного корабля відірвало люк під час транспортування.

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А ще, якщо ви не знали Ілон Маск придбав Twitter, переплативши сім мільярдів доларів.

Світлана Євсєєва
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