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Прорив в археології: шпигунські супутникові знімки відкрили перше у світі місто

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 березня, 15:29
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Одне з найбільших археологічних відкриттів в історії було зроблено завдяки знімкам військових супутників США
Шпигунські фото допомогли виявити стародавнє місто
Шпигунські фото допомогли виявити стародавнє місто / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

З кінця 1950-х років і протягом десяти років американські супутники-шпигуни спостерігали за СРСР, Китаєм та іншими територіями. Довгий час знімки було засекречено, поки в 90-х роках президент США Білл Клінтон не розсекретив частину з них.

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Вивчивши знімки земної поверхні, яких у геологічній службі США зібралося понад 860 тисяч з 1960 до 1972 року, археологи змогли виявити близько 10 000 раніше невідомих археологічних пам'яток на Близькому Сході.

А в 2007 році стався справжній прорив в археології: було виявлено "найстаріше у світі місто"! Воно приблизно на 4000 років старший за давньоєгипетські піраміди.

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Невелике поселення Телль-Брак, що виникло в сьомому тисячолітті до нашої ери, перетворилося на одне з найбільших міст Верхньої Месопотамії, що включає частини північно-західного Іраку, північного сходу Сирії та південного сходу Туреччини.

До 3200 до нашої ери його площа збільшилася до 130 гектарів, а приблизно в 2600 до н.е. він став відомий як Нагар і служив столицею регіонального королівства до приблизно 1300 до н.е., коли був знищений ассирійцями.

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Раніше вчені розкрили загадку космічного кинджалу Тутанхамона. Група дослідників провела рентгенівське сканування залізного кинджала, знайденого в гробниці Тутанхамона, та виявила цікаві деталі.

Олександр Трикіша
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