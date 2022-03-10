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Прорыв в археологии: шпионские спутниковые снимки открыли первый в мире город

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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10 марта, 15:29
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Одно из самых крупных археологических открытий в истории было сделало благодаря снимках военных спутников США
Шпионские фото помогли обнаружить древний город
Шпионские фото помогли обнаружить древний город / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

С конца 1950-х годов и на протяжении более десяти лет американские спутники-шпионы наблюдали за СССР, Китаем и другими территориями. Долгое время снимки были засекречены, пока в 90-х годах президент США Билл Клинтон не рассекретил часть из них.

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Изучив снимки земной поверхности, которых в геологической службе США собралось более 860 тысяч с 1960 по 1972 год, археологи смогли обнаружить около 10 000 ранее неизвестных археологических памятников на Ближнем Востоке.

А в 2007 году случился настоящий прорыв в археологии: был обнаружен "самый старый в мире город"! Он примерно на 4000 лет старше древнеегипетских пирамид.

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Небольшое поселение Телль-Брак, возникшее в седьмом тысячелетии до нашей эры, превратилось в в один из крупнейших городов Верхней Месопотамии, которая включает части северо-западного Ирака, северо-востока Сирии и юго-востока Турции.

К 3200 году до нашей эры его площадь увеличилась до 130 гектаров, а примерно в 2600 г. до н.э. он стал известен как Нагар и служил столицей регионального королевства до примерно 1300 г. до н.э., когда был уничтожен ассирийцами.

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Ранее ученые раскрыли загадку космического кинжала Тутанхамона. Группа исследователей провела рентгеновское сканирование железного кинжала, найденного в гробнице Тутанхамона, и обнаружила интересные детали.

Александр Трикиша
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