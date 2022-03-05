Нескінченна колона: супутник зняв пересування російської армії у бік Києва

Супутник американської компанії Maxar Technologies зняв величезну колону окупаційних російських військ, що рухається у бік Києва

Російську армію побачили з космосу / Фото: Twitter

Супутник зробив серію фотографій ще 28 лютого, а тепер їх перетворили на 3D-відео.

З огляду на те, що за цей час українська армія плідно знищувала ворога в усіх напрямках, сподіваємось, що більшість цієї техніки вже не існує.

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На ранок 5 березня українські військові знищили понад 10 тисяч особового складу армії РФ, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, понад 600 одиниць іншої техніки, 39 літаків, 40 вертольотів.

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