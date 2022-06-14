Мене прослуховують: 5 міфів про небезпеку спілкування у Viber-чатах

Вторгнення Росії в Україну показало нашу інформаційну безграмотність. Фейки, хибні дані, масова істерія та теорії змов корпорацій. Розбираємось, де правда

Інформація у вайбері зашифрована, її бачать лише учасники чатів: так що не бійтеся прослуховування / Фото: Колаж: Сьогодні,

Влада України та командування ЗСУ заборонили публікацію фотографій, відео та будь-якої інформації, які можуть розкрити ворогу місцезнаходження військовослужбовців або воєнної техніки. Проте виникла окрема низка міфів навколо безпеки спілкування в чатах. Ми вирішили зібрати недостовірні уявлення щодо спілкування у Viber та розтлумачити, чого не варто боятись.

Міф 1: мої повідомлення читають сторонні особи та окупанти

Бувають випадки, коли на загальні питання до рідних ми отримуємо у відповідь лише страх будь-що розголошувати. Місцеперебування, питання безпеки та забезпечення продуктами/паливом нібито заборонено обговорювати, адже ці дані перехоплює ворог.

Реклама

Більш того, інколи трапляються ситуації, коли співробітники остерігаються навіть пересилати робочі документи через чат, адже через віддалений формат роботи документообіг здебільшого проводиться через месенджер. Причина – побоювання, що листування через чат не конфіденційне.

Чому це міф?

Усі чати та аудіодзвінки Viber захищені наскрізним шифруванням та не зберігаються на серверах. Наскрізне шифрування для всіх приватних чатів і аудіодзвінків 1-1 ввімкнено за замовчуванням. Тобто навіть у співробітників самого месенджера немає до них доступу. Тобто, це такий спосіб передачі даних, у якому лише користувачі, що у спілкуванні, мають доступ до повідомлень.

Реклама

Ключі дешифрування зберігаються лише на пристроях користувачів, за допомогою яких чати розшифровуються:Viber також не має доступу до цих файлів.

Ось як це працює: при відправленні повідомлення створюються ключі шифрування, які передаються тільки на пристрій отримувача. Після цього воно з’являється на сервері у зашифрованому вигляді – наборі символів. Як тільки повідомлення доставлене до адресата, воно одразу видаляється з серверу.

Зауважимо, у деяких інших популярних додатках наскрізне шифрування потрібно вмикати самим користувачам. На відміну від них, у Viber воно працює відразу й автоматично. І компанія не збирається змінювати це.

Реклама

Міф 2: Дзвінки у Viber прослуховуються

Нас прослуховують, тихо!

– частина типової розмови родичів або друзів, які вважають, що дзвінки у Viber не конфіденційні. Особливо часто ці слова зустрічаються у міжнародних дзвінках між українцями.

Ступінь занепокоєння різна: від побоювань говорити про вибухи у місті до загроз наведення ворожого вогню через ідентифікацію місцезнаходження телефону під час розмови.

Чому це міф?

За тією ж причиною, що і попередній з чатами: наскрізне шифрування. У Viber неодноразово наголошували, що групові та приватні аудіодзвінки абсолютно конфіденційні. Вони надійно закодовані наскрізним шифруванням, а доступу до ключів шифрування мають тільки учасники з’єднання на пристроях, з яких вони авторизувалися. Тобто навіть команда Viber не має доступу до цих ключів, тим паче – будь-які сторонні особи.

Міф 3: Viber передає наші дані на вимогу державних органів та спецслужб

Один із головних міфів щодо листування в месенджерах знаходиться на одному рівні з "теоріями змови". Відповідно до нього, будь-яка переписка або запис дзвінка передаються за запитом державній розвідці.

Ми вважаємо, такі вигадки почали розповсюджуватися після зливу секретних даних Агенції з Нацбезпеки США колишнім співробітником Сноуденом. Це сталося у 2013 році, проте досі є родючим ґрунтом для різного масштабу оман і фейків.

Чому це міф?

Viber ніколи не передає дані приватного листування та дзвінків, бо не має їх. Тож можна переписуватись спокійно. Щодо інших даних, не пов'язаних з приватними розмовами: Viber зареєстрований у Європі, тож на компанію поширюється дія законів ЄС про конфіденційність.

Viber дотримується такої політики щодо запитів уповноважених органів, яка суворо обмежує, про що можуть запитувати органи, та чим компанія може ділитися. Іноді для того, щоби протистояти злочинності або, прикладом, допомагати уповноваженим органам знаходити викрадених людей, Rakuten Viber може передавати органам окрему інформацію щодо користувачів – ім'я, номер телефону, тощо. Але Viber не зберігає листування та дзвінків, тож він не може передавати їх вміст органам влади у жодній країні.

Міф 4: Наскрізне шифрування працює лише в секретних чатах

Кілька колег, родичів та друзів після початку війни почали листуватися через секретні чати. Вони пояснюють це тим, що нібито у звичайних чатах інформація не зашифрована.

Чому це міф?

Наскрізне шифрування у чатах Viber все ще встановлене за замовчуванням. Його не треба окремо вмикати вручну, як у багатьох інших месенджерах. Тобто, весь контент у будь-яких чатах Viber шифрується автоматично.

Секретні чати відрізняються від звичайних тільки автоматичним видаленням повідомлень через обраний час. Таким чином, у разі фізичного потрапляння телефону до зловмисників, останні не зможуть прочитати приватні переписки.

Міф 5: У Viber мало або немає офіційних спільнот отримання достовірної інформації

Viber та спільноти месенджеру здебільшого сприймаються, як джерела розважального контенту. Водночас, численні канали, новини, офіційна інформація – прерогатива Facebook та Telegram.

Чому це міф?

Окрім офіційних спільнот новинних медіа (в тому числі і "Сегодня"), у Viber існує багато корисних чат-ботів та спільнот. Вони надають оперативну інформацію щодо перебігу подій в Україні, допомагають знайти підтримку, долучитись, або скористатись волонтерськими ініціативами.

Наприклад, канал Центр протидії дезінформації при РНБО, користується великою популярністю під час війни (в перші дні війни за підтримки Viber аудиторія каналу перевищила мільйон, зараз на канал підписані 1,4 млн користувачів).

До того ж у Viber багато офіційних каналів (Верховна Рада України, Ukraine NOW, Країна_інфо) та корисних каналів для тих, хто виїхав за межі України. Зібрали їх тут.

Також ми писали, що найбільша в історії NFT колекція створена ІІ на допомогу Україні.