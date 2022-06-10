Для профі у спорті: майбутні Apple Watch Series 9 – помічник у світі фітнесу та здоров'я

Хоча Apple не анонсує Apple Watch Series до осені, прогнозується, що у нових розумних годинників буде більше показників відстеження спортивних результатів

Apple не анонсує Apple Watch Series 8 до осені, але вже ясно, що майбутній розумний годинник - це здоров'я та фітнес

Під час попереднього перегляду WatchOS 9 на Всесвітній конференції розробників компанія передала меседж: майбутнє Apple Watch – це здоров'я та фітнес.

Також ми раніше писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16 . Оновлення розумного годинника принесе їх користувачам більше показників відстеження спортивних результатів (особливо для бігунів), глибший моніторинг сну та інструменти для реєстрації ліків.

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Така "увага" WatchOS 9 до спортивних тренувань, мабуть, готує ґрунт для чуток про Apple Watch Explorer Edition, які ми можемо побачити пізніше цього року. Нове програмне забезпечення передбачає, що Apple хоче, щоб її розумний годинник сподобався одночасно професійним спортсменам, ентузіастам випадкових вправ і тим, кому необхідно стежити за здоров'ям серця.

Наступна серія Apple Watch, за чутками, вийде восени. Apple додала в WatchOS 9 безліч нових інструментів та показників для тренувань.

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До них відносяться нові точки даних про біг, такі як довжина кроку та час контакту із землею, можливість відстежувати зони серцевого ритму, інтервальні тренування, мультиспортивний тип тренування для тріатлону тощо. Також Apple заявляє, що його новий розумний годинник може працювати 18 годин без підзарядки.

Раніше ми також писали, що бета-версія Android 13 на підході, доки Google наносить останні штрихи.