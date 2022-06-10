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Для профі у спорті: майбутні Apple Watch Series 9 – помічник у світі фітнесу та здоров'я

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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10 червня, 11:00
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Хоча Apple не анонсує Apple Watch Series до осені, прогнозується, що у нових розумних годинників буде більше показників відстеження спортивних результатів
Apple не анонсує Apple Watch Series 8 до осені, але вже ясно, що майбутній розумний годинник - це здоров'я та фітнес
Apple не анонсує Apple Watch Series 8 до осені, але вже ясно, що майбутній розумний годинник - це здоров'я та фітнес

Під час попереднього перегляду WatchOS 9 на Всесвітній конференції розробників компанія передала меседж: майбутнє Apple Watch – це здоров'я та фітнес.

Також ми раніше писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16 . Оновлення розумного годинника принесе їх користувачам більше показників відстеження спортивних результатів (особливо для бігунів), глибший моніторинг сну та інструменти для реєстрації ліків.

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Така "увага" WatchOS 9 до спортивних тренувань, мабуть, готує ґрунт для чуток про Apple Watch Explorer Edition, які ми можемо побачити пізніше цього року. Нове програмне забезпечення передбачає, що Apple хоче, щоб її розумний годинник сподобався одночасно професійним спортсменам, ентузіастам випадкових вправ і тим, кому необхідно стежити за здоров'ям серця.

Наступна серія Apple Watch, за чутками, вийде восени. Apple додала в WatchOS 9 безліч нових інструментів та показників для тренувань.

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До них відносяться нові точки даних про біг, такі як довжина кроку та час контакту із землею, можливість відстежувати зони серцевого ритму, інтервальні тренування, мультиспортивний тип тренування для тріатлону тощо. Також Apple заявляє, що його новий розумний годинник може працювати 18 годин без підзарядки.

Раніше ми також писали, що бета-версія Android 13 на підході, доки Google наносить останні штрихи.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

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Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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