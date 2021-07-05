Чому всі люблять телефони OnePlus?

OnePlus відома якістю і сервісом. Що саме так приваблює покупців?

OnePlus 9 - флагман компании / Фото: OnePlus

Ми вже з'ясували, що Xiaomi – це "дешево і сердито", Samsung – останнє слово техніки, Apple – тільки перевірені рішення. А ось якою фразою описати бренд OnePlus після злиття з OPPO?

Мабуть, найкращим варіантом буде "всього потроху".

Для початку, це єдиний виробник телефонів на ОС Android, який намагається дотягнутися до рівня хлопців з Купертіно. Але Apple може собі дозволити відмінний сервіс за рахунок величезних доходів, а ось OnePlus доводиться відмовлятися від багатьох дрібних деталей на кшталт локалізації служб підтримки. Натомість ми отримуємо те, заради чого всi купують ці телефони:

Оновлення ПЗ

Термін підтримки всіх (!) телефонів продовжили ще на 1 рік. Хтось отримає нову версію Android, хтось – звичайне оновлення протоколів безпеки. В кінцевому підсумку флагмани OnePlus 8 Series і OnePlus 9 Series побачать ще 3 версії Android і будуть отримувати доопрацювання систем безпеки цілих 4 роки. Для флагманських смартфонів це досить непоганий показник, адже ті ж Xiaomi припиняють підтримку флагманів вже через 1-2 роки.

OnePlus Nord – кращий в співвідношенні "ціна-якість" / Фото: OnePlus

Більш того – бюджетні моделі теж отримали свій апгрейд і ще рік будуть оновлюватися без проблем. Особливо це буде помітно в моделях OnePlus Nord – ходили чутки про розширення цієї лінійки і запуск кількох нових моделей.

І, зрозуміло, якість. Тут OnePlus примудряються на рівних змагатися з тими ж Apple, чиї телефони при нормальному використанні можуть без проблем працювати через 5 років без ремонту. Ми можемо тільки побажати удачі інженерам і радіти новинкам компанії.

Раніше ми так само писали, що смарт-годинник Samsung будуть дорожче Apple Watch – схоже, часи "яблука" добiгають кiнця.

Хоча тепер Apple офіційно в Україні , що має поліпшити продажi компанії.