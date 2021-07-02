Смарт-годинник Samsung буде дорожчим Apple Watch

Самсунг випускає нове і дуже дороге покоління смарт-годинників. Здивувалися навіть фанати компанії

Samsung Galaxy Watch 4 / Фото: Сьогодні

Компанія Samsung, яка обійшла Apple у продажах, готується до релізів в другій половині 2021 року, де покаже одну з новинок – смарт-годинник Galaxy Watch 4 і Galaxy Watch 4 Classic. У мережу вже потрапила перша інформація про ціни і технічні характеристики гаджетів. Один з перших про це повідомив технооглядач Джошуа Свінгл в своєму Twitter.

Так, стандартні GW 4 будуть в двох варіантах:

40 мм за ціною від 350 до 370 євро

44 мм за ціною від 380 до 400 євро

Реклама

Ця версія доступна в чорному, золотому, срібному і зеленому кольорах.

Більш технологічний GW 4 Classic так само йдеь в двох виконаннях:

42 мм вартістю від 470 до 500 євро

46 мм вартістю від 500 до 530 євро

The European Samsung Galaxy Watch 4 prices have leaked



40mm Galaxy Watch 4 – € 350-370

44mm Galaxy Watch 4 – € 380-400



42mm Galaxy Watch 4 Classic – € 470-500

46mm Galaxy Watch 4 Classic – € 500-530 https://t.co/HyfzU7WjNg pic.twitter.com/kdoJMs9tD6 - Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) July 2, 2021

Для флагмана доступні тільки чорний і сріблястий кольори, що не дивно – Samsung ніколи не надавала більше трьох кольорів топовим моделям.

Реклама

Обидві моделі будуть на новій ОС One UI Watch, розробленої спільно з Гугл, замість звичного Tizen – про це компанія згадувала вже давно.

Samsung One UI Watch / Фото: Сьогодні

Саме ціна викликала бурхливе обговорення в мережі – фанати здивовані такому високому порогу цін, адже навіть Apple Watch Series 6 починається з 429 євро, тобто на 71 євро дешевше. Залишається сподіватися, що технічна начинка і програмне забезпечення виправдають свою ціну і Самсунг презентує щось принципово нове, а не повторить історію з Galaxy Watch 3, коли багато покупців не бачили сенсу в апгрейді годинника.

Реклама

Презентація відбудеться в першій половині серпня. Хедлайнером, зрозуміло, будуть нові гнучкi смартфони Galaxy Z Fold і Z Flip третього покоління. Так само ми побачимо поліпшені безпровiднi навушники Galaxy Buds 2, хоча на фонi інших новинок вони викличуть куди менше ажіотажу.

Раніше ми вже писали, що Samsung розробляє камеру на 200 Мп.