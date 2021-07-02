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СЬОГОДНІ Техно

Смарт-годинник Samsung буде дорожчим Apple Watch

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
2 липня, 19:53
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Самсунг випускає нове і дуже дороге покоління смарт-годинників. Здивувалися навіть фанати компанії
Samsung Galaxy Watch 4
Samsung Galaxy Watch 4 / Фото: Сьогодні

Компанія Samsung, яка обійшла Apple у продажах, готується до релізів в другій половині 2021 року, де покаже одну з новинок – смарт-годинник Galaxy Watch 4 і Galaxy Watch 4 Classic. У мережу вже потрапила перша інформація про ціни і технічні характеристики гаджетів. Один з перших про це повідомив технооглядач Джошуа Свінгл в своєму Twitter.

Так, стандартні GW 4 будуть в двох варіантах:

  • 40 мм за ціною від 350 до 370 євро
  • 44 мм за ціною від 380 до 400 євро
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Ця версія доступна в чорному, золотому, срібному і зеленому кольорах.

Більш технологічний GW 4 Classic так само йдеь в двох виконаннях:

  • 42 мм вартістю від 470 до 500 євро
  • 46 мм вартістю від 500 до 530 євро

Для флагмана доступні тільки чорний і сріблястий кольори, що не дивно – Samsung ніколи не надавала більше трьох кольорів топовим моделям.

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Обидві моделі будуть на новій ОС One UI Watch, розробленої спільно з Гугл, замість звичного Tizen – про це компанія згадувала вже давно.

Samsung One UI Watch
Samsung One UI Watch / Фото: Сьогодні

Саме ціна викликала бурхливе обговорення в мережі – фанати здивовані такому високому порогу цін, адже навіть Apple Watch Series 6 починається з 429 євро, тобто на 71 євро дешевше. Залишається сподіватися, що технічна начинка і програмне забезпечення виправдають свою ціну і Самсунг презентує щось принципово нове, а не повторить історію з Galaxy Watch 3, коли багато покупців не бачили сенсу в апгрейді годинника.

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Презентація відбудеться в першій половині серпня. Хедлайнером, зрозуміло, будуть нові гнучкi смартфони Galaxy Z Fold і Z Flip третього покоління. Так само ми побачимо поліпшені безпровiднi навушники Galaxy Buds 2, хоча на фонi інших новинок вони викличуть куди менше ажіотажу.

Раніше ми вже писали, що Samsung розробляє камеру на 200 Мп.

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Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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