Почему все любят телефоны OnePlus?

OnePlus известна качеством и сервисом. Что именно так привлекает покупателей?

OnePlus 9 - флагман компанії / Фото: OnePlus

Мы уже выяснили, что Xiaomi – это "дёшево и сердито", Samsung – последнее слово техники, Apple – только проверенные решения. А вот какой фразой описать бренд OnePlus после слияния с OPPO?

Пожалуй, лучшим вариантом будет "всего понемногу".

Для начала, это единственный производитель телефонов на ОС Android, который старается дотянуться до уровня ребят из Купертино. Но Apple может себе позволить отличный сервис за счёт огромных доходов, а вот OnePlus приходится отказываться от многих мелких деталей вроде локализации служб поддержки. Взамен мы получаем то, ради чего все покупают эти телефоны:

Обновление ПО

Срок поддержки всех (!) телефонов продлили еще на 1 год. Кто-то получит новую версию Android, кто-то – обычное обновление протоколов безопасности. В конечном итоге флагманы OnePlus 8 Series и OnePlus 9 Series увидят еще 3 версии Android и будут получать доработки систем безопасности целых 4 года. Для флагманских смартфонов это довольно неплохой показатель, ведь те же Xiaomi прекращают поддержку флагманов уже через 1-2 года.

OnePlus Nord – лучший в соотношении "цена-качество" / Фото: OnePlus

Более того – бюджетные модели тоже получили свой апгрейд и еще год будут обновляться без проблем. Особенно это будет заметно в моделях OnePlus Nord – ходили слухи о расширении этой линейки и запуске нескольких новых моделей.

И, разумеется, качество. Тут OnePlus умудряются на равных соревноваться с теми же Apple, чьи телефоны при нормальном использовании могут без проблем работать через 5 лет без ремонта. Мы можем только пожелать удачи инженерам и радоваться новинкам компании.

Ранее мы так же писали что смарт-часы Samsung будут дороже Apple Watch – похоже, времена "яблока" на исходе.

Хотя теперь Apple официально в Украине, что должно улучшить продажи компании.