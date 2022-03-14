По Місяцю на собачих упряжках: зустрічайте незвичайний дизайн місяцехода майбутнього

Каліфорнійський стартап Astrolab розробив прототип місяцехода, який він сподівається відправити на Місяць у рамках майбутньої місії NASA Artemis

Новий місяцехід нагадує сани для собачої упряжки / Фото: Колаж: Сьогодні

Як запевняє компанія, у майбутньому їх місяцехід зможе перевозити вантажі та астронавтів на Місяці.

Ровер здатний нести корисне навантаження 1500 кг, ним можна керувати дистанційно або з двома астронавтами на борту.

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До речі, на відміну від звичних місяцеходів, у цій версії астронавти знаходяться на відкритому повітрі, стоячи ззаду, немов у собачій упряжці.

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Нещодавно Astrolab протестував прототип всюдихода FLEX в умовах каліфорнійської пустелі неподалік Долини Смерті. interestingengineering.com.

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Місія Artemis – програма відправки людей на Місяць, у якій беруть участь NASA, ESA, Японія, Канада, Австралія, Великобританія, Італія, ОАЕ, Люксембург та Україна. У рамках програми на місяць відправлять першу жінку. Місія стартує не раніше 2025 року.

Нагадаємо, що на початку березня на Місяць упав невідомий об'єкт. Одні вважають це частиною ракети Ілона Маска, інші – уламком китайської ракети.