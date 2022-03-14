По Луне на собачьих упряжках: встречайте необычный дизайн лунохода будущего

Калифорнийский стартап Astrolab разработал прототип лунохода, который он надеется отправить на Луну в рамках предстоящей миссии NASA Artemis

Новый луноход напоминает сани для собачьей упряжки / Фото: Коллаж: Сегодня

По заверениям компании, в будущем их луноход сможет перевозить грузы и астронавтов на Луне.

Ровер способен нести полезную нагрузку 1500 кг, им можно управлять дистанционно или с двумя астронавтами на борту.

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Кстати, в отличие от привычных луноходов, в этой версии астронавты находятся на открытом воздухе, стоя сзади, как будто в собачьей упряжке.

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Недавно Astrolab протестировал прототип вездехода FLEX в условиях калифорнийской пустыни недалеко от Долины Смерти, пишет interestingengineering.com.

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Миссия Artemis – программа отправке людей на Луну, в которой принимают участие NASA, ESA, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ, Люксембург и Украина. В рамках программы на луну отправят первую женщину. Миссия стартует не ранее 2025 года.

Напомним, что в начале марта на Луну упал неизвестный объект. Одни считают это частью ракеты Илона Маска, другие – обломком китайской ракеты.