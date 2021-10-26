Перший у світі! Sony представила смартфон із гігантською камерою

Сьогодні Sony офіційно випустила свій останній смартфон під брендом Xperia – Sony Xperia Pro-I. Новинка підійде професійним фотографам

Sony Xperia Pro-I отримав гігантську камеру

Родзинкою є технологія камери, яка розроблена з використанням тієї ж передової технології обробки зображень, що беззеркальні камери Sony Alpha, які використовуються в камері RX100 VII.

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Sony Xperia Pro-I позиціонується як перший у світі смартфон із сенсором типу 1.0 з функцією визначення фази. Пристрій оснащений сенсором Exmor RS типу 1.0 з кроком 2,4 мкм пікселя для вражаючих характеристик при слабкому освітленні.

1-дюймовий детектор запозичений у камери RX100 VII. Він підтримує 12-бітну зйомку у форматі RAW для неймовірного динамічного діапазону та подвійну діафрагму від f/2.0 до f/4.0 для зміни глибини різкості.

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На бічній панелі є дві фізичні кнопки камери: перша – двоступінчаста клавіша спуску затвора, а друга – кнопка для запуску програми Videography Pro, яка пропонує розширені елементи керування: баланс білого, експозиція та фокус, повідомляє gizmochina.com.

Що стосується інших параметрів, Xperia Pro-I оснащений 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм 4K з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Під капотом пристрій оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 у поєднанні з 12 Гб оперативної пам'яті.

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Об'єм сховища становить всього 512 Гб вбудованої пам'яті, натомість є слот для карток пам'яті microSD до 1 Тб.

Sony Xperia Pro-I надійде у продаж у грудні за 1800 доларів у США. Він також буде доступний у Великій Британії, Франції, Німеччині, Нідерландах та країнах Північної Європи.