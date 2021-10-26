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Первый в мире! Sony представила смартфон с гигантской камерой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 октября, 16:13
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Сегодня Sony официально выпустила свой последний смартфон под брендом Xperia – Sony Xperia Pro-I. Новинка подойдет профессиональным фотографам
Sony Xperia Pro-I получил гигантскую камеру
Sony Xperia Pro-I получил гигантскую камеру

Изюминкой является технология камеры, которая разработана с использованием той же передовой технологии обработки изображений, что и беззеркальные камеры Sony Alpha, которые используются в камере RX100 VII.

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Sony Xperia Pro-I позиционируется как первый в мире смартфон с сенсором типа 1.0 с функцией определения фазы. Устройство оснащено сенсором Exmor RS типа 1.0 с шагом пикселя 2,4 мкм для впечатляющих характеристик при слабом освещении.

1-дюймовый сенсор позаимствован у камеры RX100 VII. Он поддерживает 12-битную съемку в формате RAW для невероятного динамического диапазона и двойную диафрагму от f/2.0 до f/4.0 для изменения глубины резкости.

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На боковой панели есть две физические кнопки камеры: первая – двухступенчатая клавиша спуска затвора, а вторая – кнопка для запуска приложения Videography Pro, которое предлагает расширенные элементы управления: баланс белого, экспозиция и фокус, сообщает gizmochina.com.

Что касается остальных характеристик, Xperia Pro-I оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем 4K с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Под капотом устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с до 12 Гб оперативной памяти.

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Объем хранилища составляет всего 512 Гб встроенной памяти, зато есть слот для карт памяти microSD до 1 Тб.

Sony Xperia Pro-I поступит в продажу в декабре за 1800 долларов в США. Он также будет доступен в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и странах Северной Европы.

sonyсмартфоны
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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