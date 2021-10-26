Xiaomi показав фото свого нового смартфона ще до презентації

28 жовтня Xiaomi проведе презентацію лінійки смартфонів Redmi Note 11, але за кілька днів до презентації сама компанія опублікувала фото новинок

Xiaomi Note 11 показали на фото ще до прем'єри

Xiaomi показав фото Redmi Note 11 Pro в біло-блакитному градієнтному забарвленні. На задній панелі виділяється потрійний детектор камери.

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На передній панелі новинка отримає виріз під камеру вгорі екрана. Також можна тмітити тонкі краї та закруглені кути.

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За словами інсайдерів, Redmi Note 11 отримає LCD-дисплей із підтримкою частоти оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 810 та 50-мегапіксельну основну камеру.

Redmi Note 11 Pro буде оснащуватися OLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 920 та 108-мегапіксельну основну камеру. Обидва смартфони оснащуватимуться батареєю на 5000 мАг.

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Орієнтовна вартість у США Redmi Note 11 становитиме від 190 доларів, Redmi Note 11 Pro – від 250 доларів. Ціни в Україні поки що невідомі.

Раніше ми писали, що новий флагман Xiaomi повністю заряджається за 17 хвилин. Xiaomi провів презентацію нової лінійки своїх смартфонів. Найтоповіша з них заряджається до 100 відсотків всього за 17 хвилин і має камеру на 108 мегапікселів.