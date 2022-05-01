Перше сонячне затемнення 2022 року: найкращі фото

Гарне явище змогли спостерігати лише в Антарктиді, Південній Америці та регіонах Тихого та Атлантичного океанів

Сонячне затемнення було видно лише в деяких регіонах / Фото: Getty Images

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення . У Мережі вже гуляють чудові фото цього природного явища.

На жаль, сонячне затемнення не було видно на території України. Та й загалом його могли спостерігати жителі лише кількох регіонів – лише над частинами Антарктиди, Південної Америки, Тихого та Атлантичного океанів.

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Сонячне затемнення. Фото: Reuters

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею і кидає тінь на нашу планету.

Але через особливу траєкторію супутника він не повністю закривав Сонце, тому цього разу затемнення було лише частковим, надавши Сонцю форму півмісяця.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня, коли Місяць закриє частину Сонця для жителів Європи, Західної Азії та північно-східної Африки.

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