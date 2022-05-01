Первое солнечное затмение 2022 года: лучшие фото

Красивое явление смогли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и регионах Тихого и Атлантического океанов

Солнечное затмение было видно лишь в некоторых регионах / Фото: Getty Images

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение. В Сети уже вовсю гуляют великолепные фото этого природного явления.

К сожалению, солнечное затмение не было видно на территории Украины. Да и в целом его могли наблюдать жители лишь нескольких регионов – только над частями Антарктиды, Южной Америки, Тихого и Атлантического океанов.

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Солнечное затмение. Фото: Reuters

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей и бросает тень на нашу планету.

Но из-за особенной траектории спутника он не полностью закрывал Солнце, поэтому в этот раз затмение было лишь частичным, придав Солнцу форму полумесяца.

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября, когда Луна закроет часть Солнца для жителей Европы, Западной Азии и северо-восточной Африки.

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