Первая презентация Apple 2022 года: прямая трансляция

Сегодня Apple проведет первую в 2022 году презентацию своих новых продуктов. Прямая трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени

Apple готовит первую презентацию года / Фото: Apple

Следить за презентацией Apple можно на нашем сайте с помощью плеера ниже. Трансляция начнется в 20:00.

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Ожидается, что сегодня будут представлены обновленные модели iPhone SE 5G, iPad Air, MacBook Air и MacBook Pro. Кроме этого, аналитики ждут обновления iOS до версии 15.4.

Ранее мы сообщали, что Apple покажет минимум семь новых Mac и новую ОС. Новая техника получит обновленный чип M2.

Отметим, что для России эта презентация окажется бесполезной. Apple прекратила продажу своей техники в стране и даже закрыла местные магазины. Кроме этого, были отключены Apple Pay и другие услуги.

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В результате этого в России зашкаливают цены на дефицитные iPhone. Россияне распродают остатки айфонов по двойным ценам..