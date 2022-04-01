Обережно, вірус! Українцям масово розсилають небезпечні листи

Шкідлива програма збирає дані і навіть може робити знімки екрану

Шкідливе ПЗ надходить у листі нібито від Міністерства освіти / Фото: REUTERS

Українським вчителям, школярам та студентам стали надходити листи зі шкідливою програмою, попередньо класифікованою як MarsStealer, яка викрадає паролі та файли.

Про це попередили у Держспецзв'язку.

Реклама

Листи підписані як "Нова програма для запису до журналу" нібито від Міністерства освіти щодо "електронних навчальних журналів".

Всередині листа знаходиться посилання на програму та пароль на архів, але завантажувати та відкривати її в жодному разі не можна.

Програма-стилер збирає інформацію про комп'ютер, викрадає дані з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної автентифікації, файли і навіть може робити знімки екрану.

Реклама

Раніше ми писали, що українські хакери переключилися на білоруські сайти і завдали непоправної шкоди. Хакери помстилися режиму Лукашенка за обстріл наших міст і попередили, що за наступні атаки Білорусь все більше відкочуватиметься у паперове століття.