Осторожно, вирус! Украинцам массово рассылают опасные письма

Вредоносная программа собирает данные и даже может делать снимки экрана

Вредоносное ПО приходит в письме якобы от Министерства образования / Фото: REUTERS

Украинским учителям, школьникам и студентам стали приходить письма с вредоносной программой, предварительно классифицированной как MarsStealer, похищающей пароли и файлы.

Об этом предупредили в Госспецсвязи.

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Письма подписаны как "Новая программа для записи в журнал" якобы от Министерства образования относительно "электронных учебных журналов".

Внутри письма находится ссылка на программу и пароль на архив, но скачивать и открывать ее ни в коем случае нельзя.

Программа-стиллер собирает информацию о компьютере, похищает данные из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, файлы и даже может делать снимки экрана.

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