Опозорились еще больше: в России ответили стихом Пушкина на вызов Путина на дуэль

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на предложение американского миллиардера Илона Маска вызвать Владимира Путина на дуэль

Рогозин выступил в защиту Путина и опозорился / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск устал ждать, пока Запад разберется с Путиным, и лично вызвал на бой президента РФ.

Путин пока готовит свой ответ в бункере, а вместо него первым слово взял Рогозин. Чиновник, несмотря на блокировку Twitter в России, воспользовался сетью, где написал строчки из сказки Александра Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде".

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Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

А в комментариях подписчики высмеяли "литературную осведомленность" Рогозина, сравнившего Путина с братом Балды:

Президент РФ – брат Балды? Вы вообще здоровы психически?

Видимо, нет. Президент балда и есть. А он типа впрягся :)

Рогоз за все берется смело,

Все превращается в го*но.

А если за го*но берется -

То просто тратит меньше сил.

Перед этим Рогозин наговорил себе тюремный срок, назвав "спецоперацию в Украине" войной. За это в России дают 15 лет тюрьмы.