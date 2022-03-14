Опозорились еще больше: в России ответили стихом Пушкина на вызов Путина на дуэль

Илон Маск устал ждать, пока Запад разберется с Путиным, и лично вызвал на бой президента РФ.
Путин пока готовит свой ответ в бункере, а вместо него первым слово взял Рогозин. Чиновник, несмотря на блокировку Twitter в России, воспользовался сетью, где написал строчки из сказки Александра Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде".
- Ты, бесенок, еще молоденек,
- Со мною тягаться слабенек;
- Это было б лишь времени трата.
- Обгони-ка сперва моего брата.
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А в комментариях подписчики высмеяли "литературную осведомленность" Рогозина, сравнившего Путина с братом Балды:
- Президент РФ – брат Балды? Вы вообще здоровы психически?
- Видимо, нет. Президент балда и есть. А он типа впрягся :)
- Рогоз за все берется смело,
Все превращается в го*но.
А если за го*но берется -
То просто тратит меньше сил.
Перед этим Рогозин наговорил себе тюремный срок, назвав "спецоперацию в Украине" войной. За это в России дают 15 лет тюрьмы.