Офіційний спосіб установки Windows 11 на несумісні ПК

Microsoft опублікувала офіційний спосіб установки Windows 11 на несумісні комп'ютери. Однак в компанії настійно не рекомендують це робити. А якщо ви все ж вирішили – то робите це на свій страх і ризик!
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Установка Windows 11 на несумісні ПК
- Зайти в реєстр і перейти в гілку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup
- Створити значення DWORD з ім'ям AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU і призначити йому значення 1
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Це дозволить обійти захист, що вимагає від ПК наявність модуля TPM 2.0 (але все одно потрібно як мінімум TPM 1.2). Неправильна зміна реєстру за допомогою редактора реєстру можуть виникнути серйозні проблеми аж до переустановлення ОС.
Далі виконайте оновлення, запустивши програму установки з носія:
- Full Upgrade – зберігаються особисті файли, включаючи програми, драйвери та налаштування Windows.
- Keep Data Only – збереже тільки призначені для користувача фали, програми і драйвери будуть видалені.
- Clean Install – повністю чиста установка Windows 11 без збереження призначених для користувача даних.