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Офіційний спосіб установки Windows 11 на несумісні ПК

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 15:48
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Нова Windows 11 доступна не для всіх в комп'ютерів. Тим не менш, є спосіб встановити нову "вінду", навіть якщо ваш ПК не підходить по характеристикам
Windows 11 можна встановити навіть на несумісні ПК
Windows 11 можна встановити навіть на несумісні ПК / Фото: Microsoft

Microsoft опублікувала офіційний спосіб установки Windows 11 на несумісні комп'ютери. Однак в компанії настійно не рекомендують це робити. А якщо ви все ж вирішили – то робите це на свій страх і ризик!

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Установка Windows 11 на несумісні ПК

  • Зайти в реєстр і перейти в гілку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup
  • Створити значення DWORD з ім'ям AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU і призначити йому значення 1

Це дозволить обійти захист, що вимагає від ПК наявність модуля TPM 2.0 (але все одно потрібно як мінімум TPM 1.2). Неправильна зміна реєстру за допомогою редактора реєстру можуть виникнути серйозні проблеми аж до переустановлення ОС.

Далі виконайте оновлення, запустивши програму установки з носія:

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  • Full Upgrade – зберігаються особисті файли, включаючи програми, драйвери та налаштування Windows.
  • Keep Data Only – збереже тільки призначені для користувача фали, програми і драйвери будуть видалені.
  • Clean Install – повністю чиста установка Windows 11 без збереження призначених для користувача даних.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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