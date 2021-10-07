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Официальный способ установки Windows 11 на несовместимые ПК

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 октября, 15:48
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Новая Windows 11 доступна не для всех компьютеров. Тем не менее, есть способ установить новую "винду", даже если ваш ПК не подходит по характеристикам
Windows 11 можно установить даже на несовместимые ПК
Windows 11 можно установить даже на несовместимые ПК / Фото: Microsoft

Microsoft опубликовала официальный способ установки Windows 11 на несовместимые компьютеры. Однако в компании настоятельно не рекомендуют это делать. А если вы все же решили – то делаете это на свой страх и риск!

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Установка Windows 11 на несовместимые ПК

  • Зайти в реестр и перейти в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup
  • Создать значение DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и назначить ему значение 1

Это позволит обойти защиту, требующую от ПК наличие модуля TPM 2.0 (но все равно требуется как минимум TPM 1.2). При неправильном изменении реестра с помощью редактора реестра могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до переустановки ОС.

Далее выполните обновление, запустив программу установки с носителя:

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  • Full Upgrade – сохраняются личные файлы, включая программы, драйверы и настройки Windows.
  • Keep Data Only – сохранит только пользовательские фалы, программы и драйверы будут удалены.
  • Clean Install – полностью чистая установка Windows 11 без сохранения пользовательских данных.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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