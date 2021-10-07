Официальный способ установки Windows 11 на несовместимые ПК

Новая Windows 11 доступна не для всех компьютеров. Тем не менее, есть способ установить новую "винду", даже если ваш ПК не подходит по характеристикам

Windows 11 можно установить даже на несовместимые ПК / Фото: Microsoft

Microsoft опубликовала официальный способ установки Windows 11 на несовместимые компьютеры. Однако в компании настоятельно не рекомендуют это делать. А если вы все же решили – то делаете это на свой страх и риск!

Читайте также: Windows 11 можно получить бесплатно и без очереди: как обновиться

Реклама

Установка Windows 11 на несовместимые ПК

Зайти в реестр и перейти в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup

Создать значение DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и назначить ему значение 1

Это позволит обойти защиту, требующую от ПК наличие модуля TPM 2.0 (но все равно требуется как минимум TPM 1.2). При неправильном изменении реестра с помощью редактора реестра могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до переустановки ОС.

Далее выполните обновление, запустив программу установки с носителя:

Реклама