Официальный способ установки Windows 11 на несовместимые ПК

Microsoft опубликовала официальный способ установки Windows 11 на несовместимые компьютеры. Однако в компании настоятельно не рекомендуют это делать. А если вы все же решили – то делаете это на свой страх и риск!
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Установка Windows 11 на несовместимые ПК
- Зайти в реестр и перейти в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup
- Создать значение DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и назначить ему значение 1
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Это позволит обойти защиту, требующую от ПК наличие модуля TPM 2.0 (но все равно требуется как минимум TPM 1.2). При неправильном изменении реестра с помощью редактора реестра могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до переустановки ОС.
Далее выполните обновление, запустив программу установки с носителя:
- Full Upgrade – сохраняются личные файлы, включая программы, драйверы и настройки Windows.
- Keep Data Only – сохранит только пользовательские фалы, программы и драйверы будут удалены.
- Clean Install – полностью чистая установка Windows 11 без сохранения пользовательских данных.