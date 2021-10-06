Windows 11 можна отримати безкоштовно і без черги: як оновитися

4 жовтня відбувся офіційний запуск Windows 11. У Microsoft обіцяють завершити оновлення підтримуваних пристроїв до середини 2022 року. Але необов'язково стільки чекати!

Windows 11 вже доступна для встановлення / Фото: Microsoft

Windows 11 можна отримати абсолютно безкоштовно і без черги. Навіть не обов'язково купувати новий ПК з попередньо встановленою ОС останнього покоління.

Нещодавно Microsoft випустила утиліту PC Health Check для перевірки сумісності наявної конфігурації комп'ютерів з Windows 11, пише itc.ua.

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Якщо ваш ПК задовольняє всім вимогам, оновлення можна отримати автоматично через служби Windows Update, але доведеться почекати.

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Інший спосіб – встановити Windows 11 вручну, використовуючи ISO-файл або фірмову утиліту, які доступні для завантаження на офіційному сайті компанії.

Системні вимоги Windows 11