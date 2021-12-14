Загальний предок всього живого Землі живився воднем

Секретний інгредієнт, що вивільняє енергію зсередини в зародку життя, виявився найзеленішим, найновішим і найстарішим із усіх енергоносіїв: газоподібним воднем H2.
Читайте також: Хімікати можуть впливати на кількість народжених хлопчиків чи дівчаток
Вчені ідентифікували 402 метаболічні реакції, які практично не змінилися з моменту виникнення життя приблизно 4 млрд років тому, пише Science Daily.
Далі по темі
Оскільки ці реакції є спільними для всіх клітин, вони були присутні в LUCA.
І в найпримітивніших сучасних клітинах, і в давній метаболічній мережі сполуки синтезуються з простих молекул:
- водень (H2);
- вуглекислий газ (CO2);
- аміак (NH3).
Читайте також: "Саблезубий лев": відкритий новий вид стародавнього хижака
В результаті експериментів стало зрозуміло, що метаболізм LUCA не потребує зовнішнього джерела енергії: ультрафіолетового світла, ударів метеоритів, вивержень вулканів чи радіоактивності.
Усе це означає, що для виникнення життя чистої хімічної енергії достатньо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше, ніж вважали вчені.