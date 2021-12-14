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Загальний предок всього живого Землі живився воднем

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
14 грудня, 06:48
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Дослідники реконструювали метаболізм останнього універсального загального пращура всіх живих істот на планеті – LUCA
Загальному предку всього живого Землі було досить водню
Загальному предку всього живого Землі було досить водню

Секретний інгредієнт, що вивільняє енергію зсередини в зародку життя, виявився найзеленішим, найновішим і найстарішим із усіх енергоносіїв: газоподібним воднем H2.

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Вчені ідентифікували 402 метаболічні реакції, які практично не змінилися з моменту виникнення життя приблизно 4 млрд років тому, пише Science Daily.

Оскільки ці реакції є спільними для всіх клітин, вони були присутні в LUCA.

І в найпримітивніших сучасних клітинах, і в давній метаболічній мережі сполуки синтезуються з простих молекул:

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  • водень (H2);
  • вуглекислий газ (CO2);
  • аміак (NH3).

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В результаті експериментів стало зрозуміло, що метаболізм LUCA не потребує зовнішнього джерела енергії: ультрафіолетового світла, ударів метеоритів, вивержень вулканів чи радіоактивності.

Усе це означає, що для виникнення життя чистої хімічної енергії достатньо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше, ніж вважали вчені.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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