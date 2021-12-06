Унікальна галактика: Hubble показав зоряний вир у сузір'ї Тукан

Телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутній універсальній камері WFC3 фотографію спіральної галактики NGC 7329

Hubble та художники створили унікальний кольоровий знімок спіральної галактики

Зображення було оброблено за допомогою чотирьох різних фільтрів Hubble, і на фото видно характерну структуру спіральних галактик – рукави, що закручуються, проти годинникової стрілки.

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Об'єкт NGC 7329 відкрив британський астроном Джон Гершель, який вперше спостерігав за галактикою 20 липня 1835 року. Європейське космічне агентство .

Кожен із фільтрів Hubble охоплює різні області світлового спектру, від ультрафіолетового до оптичного та інфрачервоного, але спочатку фото виходять монохромними.

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Пізніше художники розбираються, який колір більше підходить конкретному фільтру, та розфарбовують отримані фото.

Нарешті, зображення, зняті за допомогою різних фільтрів, складаються разом, і ми отримуємо яскраве зображення далекої галактики.

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Нагадаємо, раніше телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик.