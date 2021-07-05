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СЕГОДНЯ Техно

Никаких "вырезов": ZTE Axon 30 5G станет первым смартфоном с камерой под экраном

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
5 июля, 17:13
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ZTE выпустит первый телефон с камерой под экраном. Это будет не флагман.
ZTE Axon 30 5g с камерой под экраном
ZTE Axon 30 5g с камерой под экраном / Фото: Сегодня

Сумасшедшие китайцы снова опережают весь мир в создании смартфонов. Сперва Huawei полностью отказался от Android, потом Realmi удивила бюджетными моделями, теперь ZTE собирается выпустить свою разработку.

По словам инсайдеров, смартфон ZTE Axon 30 5G станет первой в мире моделью с камерой, расположенной под экраном. Благодаря этому решению мы можем впервые увидеть полностью функциональную лицевую сторону с полезной площадью около 100%. Никаких вырезов, "капель", выдвижных камер или размещениями под дисплеем (привет Xiaomi Mi Mix 2 c её отвратительной позицией камеры).

Пока что можно найти только официальный тизер на китайском, где в самом низу выделена надпись "телефон с подэкранной камерой нового поколения", но скоро в сеть утекут изображения и технические характеристики – тогда и можно будет судить о новинке.

Скриншот ZTE Axon 5g
Скриншот ZTE Axon 5g / Фото: ZTE

Сейчас точно известно только о большом объёме оперативной памяти – на борту смартфона целых 20 Гб, что в обычных условиях слишком много. По мнению экспертов – это просто маркетинговый ход для привлечения внимания. А вот Snapdragon 888 – вполне ожидаемое решение, ведь этот процессор стоял на моделях A 30 Pro и A 30 Ultra.

Ранее мы уже упоминали о том, что другой прорыв совершила Apple – iPhone 13 получит обратную зарядку

Так же мы рассказывали, почему служба поддержки Apple добавила украинский язык. К сожалению, китайские бренды вряд ли порадуют украинских покупателей такими новостями.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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