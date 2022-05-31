Нейтронна зірка танцює на космічному цвинтарі – що побачив радіотелескоп MeerKAT

Знайдено рідкісну нейтронну зірку, що обертається кожні 67 секунд. Вчені здивувалися знахідці, бо вона в тому місці космосу, де її не повинно бути взагалі

Радіотелескоп MeerKAT знайшов нову нейтронну завіду там, де її не очікували побачити вчені / Фото: interestingengineering,

Дослідники із Сіднейського університету виявили дивний радіосигнал, що випромінюється нейтронною зіркою. Цю нейтронну зірку астрономи позначили, як PSR J0901-4046, завдяки радіотелескопу MeerKAT у Південній Африці.

Також ми писали, що ховалося за Чумацьким шляхом – телескоп Хаббл зобразив сяючу яскравіше за діаманти галактику. Нової нейтронної зірки вчені навіть не очікували побачити. Тому що вважалося, що область неба, яку вони спостерігали, вільна від пульсарів, тобто пульсуючих джерел космічного електромагнітного випромінювання. Раніше їх там не було точно.

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Астрономи називають нейтронні зірки "зірковими трупами",, тому що пульсар – це залишок ядра дуже великої зірки, який стискається під час спалаху наднової зірки. Таким чином, такі зірки народжуються на "космічному цвинтарі" і можуть здійснювати сотню або більше обертів за секунду, незважаючи на те, що нейронна зірка розміром з велике місто.

Важко точно визначити, наскільки рідкісними є нейтронні зірки, хоча ми ідентифікували близько 3000 їх у галактиці Чумацький Шлях. Однак у порівнянні з приблизно 400 мільярдами зірок у нашій галактиці, 3000 — це лише крапля в космічному відрі, — підбив підсумок провідний дослідник доктор Маніш Калеб.

Відкриття цього можливо нового класу нейтронних зірок радує астрономів і ще більше ускладнює завдання, оскільки це початок дослідження нового класу пульсарів, зазначають вчені.

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