Хто забруднив Сонце: звідки беруться плями на вогняній зірці і що вони означають

Сонячні плями досягають за розмірами цілих планет, для астрономів вони – можливість вивчати магнітний внутрішній простір зірки та стежити за її активністю

Плями на вогняній зірці – результат активності магнітного поля Сонця / Фото: NASA

Сонячні плями – це наше вікно у складний магнітний внутрішній простір Сонця, і вони зачаровували спостерігачів за цією зіркою протягом сотень років. А частота та інтенсивність сонячних плям , видимих на поверхні, вказують на рівень сонячної активності протягом 11-річного сонячного циклу.

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Також ми писали, що планує стартап Lonestar – закопати усі земні секрети на Місяці. За даними Європейського сонячного телескопа, сонячні плями утворюються, коли концентрація магнітного поля із глибини Сонця піднімається на поверхню. Вони складаються з центральної більш темної області, відомої як тінь, і навколишньої області, відомої як півтінь.

Хоча вчені не до кінця розуміють, як утворюються сонячні плями, дослідники загалом приймають теорію, вперше запропоновану американським астрономом Горацієм Бебкоком у 1961 році. Що сонячні плями утворюються сонячним магнітним полем.

Сонячні плями складаються з центральної більш темної області, відомої як тінь, і навколишньої області, відомої як півтінь

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За даними NWS, магнітне поле в активних областях сонячних плям може бути приблизно в 2500 разів сильнішим, ніж у Землі. Сильне магнітне поле перешкоджає припливу гарячого нового газу з надр Сонця, внаслідок чого сонячні плями стають холоднішими і темнішими, ніж їхнє довкілля.

За даними Університетської корпорації атмосферних досліджень, якби ви могли вирізати стандартну сонячну пляму з сонця і помістити її на нічному небі, вона виглядала б так само яскраво, як повний місяць. Вчені класифікують групи сонячних плям, щоб оцінити, які їх спровокують сонячний спалах.

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