Не Місяць та Марс: вчені виявили ідеального кандидата для життя у Сонячній системі

У 2024 році NASA відправить зонд для більш ретельного вивчення планети

На Європі може бути більше води, ніж вважали вчені / Фото: NASA

Вчені виявили, що на супутнику Юпітера Європі може бути більше рідкої води, ніж вважалося раніше, а це означає, що це ще найкращий кандидат у нашій Сонячній системі для пошуку інопланетного життя.

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У новому дослідженні група вчених зі Стенфордського університету виявила, що крижана оболонка Європи може бути більш пористою, ніж передбачалося.

Вчені започаткували своє нове дослідження на спостереженнях за допомогою радарів, що проникають крізь лід, які зафіксували формування "подвійного хребта" у Гренландії, показуючи безліч водних кишень, які можуть існувати на аналогічних об'єктах на поверхні Європи.

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"Якщо подвійні гребені Європи також формуються таким чином, це передбачає, що мілководні кишені мали бути чи, можливо, досі надзвичайно поширені в крижаному панцирі", – зізнався один із авторів дослідження.

Поки що це лише теорія, але в 2024 році NASA планує запустити до крижаного місяця зонд під назвою Europa Clipper зі спеціальним радаром на борту, який може зазирнути під його загадкову крижану оболонку, повідомляє futurism.com.