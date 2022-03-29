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NASA планирует отправить человека на Марс к 2040 году: на это выделили сумасшедшие деньги

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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29 марта, 10:15
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Перед этим NASA проведет серию исследований на Луне, чтобы затем применить свои знания на Красной планете
Первый человек может ступить на поверхность Марса к 2040 году
Первый человек может ступить на поверхность Марса к 2040 году / Фото: Pixabay

Белый дом запросил для NASA бюджет в размере 26 миллиардов долларов в 2023 году, чтобы финансировать посадку на Луну миссии Artemis, изучение Земли и к 2014 году отправить человека на Марс.

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"Наша цель – применить то, чему мы научились, живя и работая на Луне, а затем продолжить исследования в Солнечной системе. Наш план состоит в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году", – сказал администратор агентства Билл Нельсон, которого цитирует space.com.

Илон Маск разрабатывает ракету для полета на Марс
Илон Маск разрабатывает ракету для полета на Марс / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В бюджете выделено 7,6 миллиарда долларов на освоение дальнего космоса. С помощью миссий Artemis NASA высадит первую женщину и цветного человека на поверхность Луны, углубит научное понимание Луны и испытает технологии, которые подготовят человека к исследованию Марса.

Ранее мы писали, что на Марсе наступила весна: NASA показало, как на Красной планете тает снег. Иней на Марсе состоит из льда, воды и углекислого газа и при нагревании превращается в газообразное состояние.

NASAкосмосМарс
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Александр Трикиша
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