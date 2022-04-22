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На Сонці зафіксували найпотужніший спалах за п'ять років

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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22 квітня, 10:59
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Потужні спалахи загрожують небезпекою для супутників, систем зв'язку та електромережі на Землі
Спалах отримав класифікацію X2.2
Спалах отримав класифікацію X2.2 / Фото: Naked Science

Вчені зафіксували на Сонці потужний бічний спалах. Виверження сталося із сонячної плями на західному лімбі зірки і є найпотужнішим сонячним спалахом, що спостерігається з 2017 року.

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Спалах був класифікований як X2.2. Спалахи класу X є найсильнішою категорією, виміряною вченими. Чим більше число після X – тим потужніший спалах.

NASA зафіксувало кілька спалахів X1 минулого року, але це найсильніший із тих, що спостерігаються з тих пір, як у другий тиждень вересня 2017 року, коли була зафіксована серія жахливих спалахів класу аж до X9. А найсильніший спалах, що коли-небудь спостерігався, перевищував X28 у 2003 році.

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Великий вибух – остання ознака того, що наш поточний сонячний цикл нагрівається. Зірка проходить регулярні періоди високої активності сонячних плям та спалахів приблизно кожні 10 років. В даний час ми наближаємося до піку активності, який настане приблизно в середині 2020-х років, пише cnet.com.

Магнітосфера не дозволяє радіоактивним викидам завдати шкоди життю на поверхні Землі, але вона становить небезпеку для супутників, систем зв'язку, астронавтів у космосі і навіть для електромережі на Землі.

Якийсь час тому потужна геомагнітна буря після спалахів на Сонці спровокувала падіння 40 супутників Starlink.

Олександр Трикіша
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