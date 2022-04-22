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На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за пять лет

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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22 апреля, 10:59
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Мощные вспышки угрожают опасность для спутников, систем связи и электросети на Земле
Вспышка получила классификацию X2.2
Вспышка получила классификацию X2.2 / Фото: Naked Science

Ученые зафиксировали на Солнце мощную боковую вспышку. Извержение произошло из солнечного пятна на западном лимбе звезды и представляет собой самую мощную солнечную вспышку, наблюдаемую с 2017 года.

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Вспышка была классифицирована как X2.2. Вспышки класса X являются самой сильной категорией, измеренной учеными. Чем больше число после X – тем мощнее вспышка.

NASA зафиксировало несколько вспышек X1 в прошлом году, но это самая сильная из наблюдаемых с тех пор, как во вторую неделю сентября 2017 года, когда была зафиксирована серия чудовищных вспышек класса вплоть до X9. А самая сильная вспышка, когда-либо наблюдавшаяся, превышала X28 в 2003 году.

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Большой взрыв – последний признак того, что наш текущий солнечный цикл нагревается. Звезда проходит регулярные периоды высокой активности солнечных пятен и вспышек примерно каждые 10 лет. В настоящее время мы приближаемся к пику активности, который наступит примерно в середине 2020-х годов. пишет cnet.com.

Магнитосфера не позволяет радиоактивным выбросам нанести вред жизни на поверхности Земли, но она представляет опасность для спутников, систем связи, астронавтов в космосе и даже для электросети на Земле.

Некоторое время назад мощная геомагнитная буря после вспышек на Солнце спровоцировала падение 40 спутников Starlink.

Александр Трикиша
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