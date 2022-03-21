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СЬОГОДНІ Техно

На продажі геймерського набору Humble Bundle вже зібрали 10 млн доларів на допомогу Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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21 березня, 11:26
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Цифровий майданчик відеоігор Humble Bundle зібрав спеціальний комплект ігор, дохід від продажу якого піде на допомогу Україні
На допомогу Україні вже зібрали майже 10 мільйонів доларів
На допомогу Україні вже зібрали майже 10 мільйонів доларів / Фото: Facebook

У бандл Stand With Ukraine увійшло 123 продукти – до нього внесені популярні ігри, комікси та програми для ПК. До речі, і Epic Games пожертвує доходи від Fortnite Україні.

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"Насильницьке та незаконне вторгнення в Україну призводить до трагічних наслідків: люди змушені залишати свої будинки, руйнуються сім'ї та виникає гостра потреба в їжі, воді, припасах, житлі та безпеці.

Щоб допомогти, ми об'єднали зусилля з творцями ігор, видавцями книг та виробниками програмного забезпечення в всьому світі для пакету, на 100% присвяченого підтримці жертв та біженців з України під час цієї кризи", – йдеться на сайті.

Загальна вартість пакету становить 2572 долари, але користувач може заплатити будь-яку суму, яку вважає за потрібне, однак не менш ніж 40 доларів.

100% виторгу підуть у фонди Razom for Ukraine, Міжнародний комітет порятунку, Міжнародний медичний корпус та Direct Relief.

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Найбільші пожертвування були на 10 тисяч доларів, а середній чек становить 44 долари. Акція триватиме до 25 березня, тож ви ще маєте час зробити власну пожертву!

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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