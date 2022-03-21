Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

На продаже геймерского набора Humble Bundle уже собрали 10 млн долларов на помощь Украине

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 11:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цифровая площадка видеоигр Humble Bundle собрала специальный комплект игр, доход от продажи которого пойдет на помощь Украине
На помощь Украине уже собрали почи 10 миллионов долларов
На помощь Украине уже собрали почи 10 миллионов долларов / Фото: Facebook

В бандл Stand With Ukraine вошло 123 продукта – в него включены популярные игры, комиксы и программы для ПК. Кстати, и Epic Games пожертвует доходы от Fortnite Украине.

Читайте также: Украинские разработчики стали жертвами санкций против России: что случилось

Реклама

"Насильственное и незаконное вторжение в Украину приводит к трагическим последствиям: люди вынуждены покидать свои дома, разоряются семьи и возникает острая потребность в еде, воде, припасах, жилье и безопасности.

Чтобы помочь, мы объединили усилия с создателями игр, издателями книг и производителями программного обеспечения по всему миру для пакета, на 100% посвященного поддержке жертв и беженцев из Украины во время этого кризиса", – говорится на сайте.

Общая стоимость пакета составляет 2572 доллара, но пользователь может заплатить любую сумму, какую посчитает нужной, однако не менее 40 долларов.

100% выручки пойдут в фонды Razom for Ukraine, Международный комитет спасения, Международный медицинский корпус и Direct Relief.

Реклама

Наибольшие пожертвования были на 10 тысяч долларов, а средний чек составляет 44 доллара. Акция продлится до 25 марта, так что вы еще имеете время сделать собственное пожертвование!

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42089.26

Binance Coin (BNB)

401.32

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

120.14

Theta (THETA)

3.09

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять