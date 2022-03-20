Поділиться мільярдами: Epic Games пожертвує доходи від Fortnite Україні

Компанія з розробки та дистрибуції комп'ютерних ігор Epic Games пожертвує свої доходи від популярної гри Fortnite на гуманітарну допомогу людям, які постраждали від війни в Україні

Прибуток від Fortnite пожертвують на допомогу Україні / Фото: Epic Games

Усі покупки Fortnite за реальні гроші, зроблені в період з 20 березня до 3 квітня, будуть розподілені серед організацій з надання гуманітарної допомоги.

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Відмовитися від участі в акції неможливо, тож російським геймерам доведеться або робити пожертвування на користь України, або відмовитися від будь-яких покупок до 4 квітня.

До речі, раніше Epic Games заборонив російським кіберспортсменам отримувати призові на турнірах з Fortnite.

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До благодійної акції Epic Games також приєдналися такі платформи як Xbox та Microsoft. Раніше ми писали, що росіяни зіштовхнулися з проблемами при покупці комп'ютерних ігор.

Fortnite – одна з найпопулярніших онлайн-ігор у світі та принесла компанії 9 мільярдів доларів за два роки. Гра є кооперативним симулятором виживання з відкритим світом, де можна боротися із зомбі, воювати один з одним у "королівській битві" або самостійно вибудовувати споруди. До речі, Fortnite випередила Meta зі створенням метавсесвіту.