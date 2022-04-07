На океанський берег викинуло невідому істоту, схожу на інопланетянина

Вчені швидко розгадали походження пляжного монстра

Невідому тварину викинуло на пляж в Австралії / Фото: Колаж: Сьогодні

Випадковий перехожий під час прогулянки австралійським пляжем натрапив на останки невідомої тварини, що нагадує якогось інопланетного монстра.

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Він розмістив фото своє знахідки в Instagram і написав, що істота схожа на опосума, але раніше ніколи нічого схожого не бачив.

"Я натрапив на щось дивне. Це схоже на одну з тих речей, які ви бачите, коли люди стверджують, що знайшли інопланетян", – написав Алекс Тан.

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Тварина мала "людські" руки, довгий хвіст ящірки, ніс, як у опосума, і плями чорного хутра. Але її голова настільки розклалася, що розпізнати було неможливо.

Морський біолог вважає, що це істота або кенгуру, або валлабі (група видів сумчастих ссавців із сімейства кенгурових).

Він зауважив, що істота "дуже заболочена" і, ймовірно, була змита в море під час нещодавньої повені в цьому районі.

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Два інші експерти зійшлися на думці, що це був опоссум-щіткохвіст. Розмір черепа та пропорції тіла відповідають цьому виду, пише express.co.uk.

Раніше ми писали, що вчені відкрили новий вид оси та назвали її на честь пабу. Американські вчені чотири роки ідентифікували новий вид галових ос, які покидають свій будинок лише на два дні і потім вмирають.