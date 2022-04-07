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На океанский берег выбросило неизвестное существо, похожее на инопланетянина

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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7 апреля, 06:13
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Ученые быстро разгадали происхождение пляжного монстра
Неизвестное животное выбросило на пляж в Австралии
Неизвестное животное выбросило на пляж в Австралии / Фото: Коллаж: Сегодня

Случайный прохожий во время прогулки по австралийскому пляжу наткнулся на останки неизвестного животного, напоминающее какого-то инопланетного монстра.

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Он разместил фото свое находки в Instagram и написал, что существо похоже на опоссума, но раньше он никогда ничего похожего не видел.

"Я наткнулся на нечто странное. Это похоже на одну из тех вещей, которые вы видите, когда люди утверждают, что нашли инопланетян", – написал Алекс Тан.

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Животное имело "человеческие" руки, длинный хвост ящерицы, нос, как у опоссума, и пятна черного меха. Но его голова настолько разложилась, что опознать его было невозможно.

Морской биолог считает, что это существо либо кенгуру, либо валлаби (группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых).

Он заметил, что существо "очень заболочено" и, вероятно, было смыто в море во время недавнего наводнения в этом районе.

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Два других эксперта сошлись во мнении, что это был опоссум-щеткохвост. Размер черепа и пропорции тела соответствуют этому виду, пишет express.co.uk.

Ранее мы писали, что ученые открыли новый вид осы и назвали ее в честь паба. Американские ученые четыре года идентифицировали новый вид галловых ос, которые покидают свой дом всего на два дня и потом умирают.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Александр Трикиша На океанский берег выбросило неизвестное существо, похожее на инопланетянина Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов На океанский берег выбросило неизвестное существо, похожее на инопланетянина Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
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