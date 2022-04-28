На Марсі виявили уламки космічного корабля

Вчені вивчать їхній стан для кращого розуміння процесу приземлення на Червону планету

Марсіанський вертоліт виявив уламки космічного корабля / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Марсохід Ingenuity Mars Helicopter зробив на Червоній планеті фотографії уламків космічного корабля та парашута, який був прикріплений до капсули. А перед цим на Марсі зафіксували неймовірної сили марсотрус.

Але не поспішайте радіти – це не інопланетні технології. Капсула належить землянам.

Реклама

Рештки космічного корабля належать капсулі, яка доставила на планету марсохід Perseverance 18 лютого 2021 року.

Ingenuity Mars Helicopter зробив серію чітких знімків на прохання вчених із NASA, які захотіли вивчити рештки для кращого розуміння процесу приземлення на Марс майбутніх місій.

Реклама

Читайте також: Нове відкриття про Марса змусило вчених запанікувати

Завдяки знімкам вченим вдалося розглянути, що захисне покриття задньої панелі, незважаючи на удар об поверхню планети зі швидкістю 126 км/год, мабуть, залишилося неушкодженим під час входу в атмосферу.

Реклама

Багато які з 80 високоміцних строп, що з'єднують корпус з парашутом, видно, і вони здаються неушкодженими. Також видно покритий пилом парашут шириною 21,5 метра – найбільший з колись розгорнутих на Марсі. І він видається цілим.

Для остаточного вердикту потрібно кілька тижнів аналізу, говориться на сайті NASA.

Раніше ми писали, що марсохід зняв неймовірне сонячне затемнення на Червоній планеті. Завдяки новому відео вченим удалося розглянути нерівності супутника Марса.