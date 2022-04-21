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Марсохід зняв неймовірне сонячне затемнення на Червоній планеті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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21 квітня, 23:08
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Завдяки новому відео вченим вдалося розглянути нерівності супутника Марса
Марсохід Perseverance зняв неймовірне чітке сонячне затемнення
Марсохід Perseverance зняв неймовірне чітке сонячне затемнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Марсохід NASA Perseverance зняв драматичні кадри Фобоса, супутника Марса у формі картоплі, що перетинає поверхню Сонця, а попереднє відкриття змусило вчених запанікувати.

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Затемнення, зняте камерою Perseverance Mastcam-Z, тривало близько 40 секунд, що набагато коротше, ніж звичайне сонячне затемнення за участю Місяця на Землі, адже Фобос приблизно в 157 разів менше нашого Місяця.

Сонячне затемнення на Марсі було знято не вперше. Ще у 2004 році це вдалося зробити марсоходам NASA Spirit та Opportunity, а потім Curiosity зняв перше відео марсіанського затемнення у 2019 році.

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Проте Perseverance надав найкраще відео цього затемнення, використовуючи можливості власної системи камер.

Відео також було зняте у кольорі з використанням сонячного фільтра для зменшення інтенсивності світла, що дозволило вченим отримати більше інформації про Фобос, пише cnn.com.

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"Ви можете побачити деталі у формі тіні Фобоса, такі як гребені та нерівності на місячному ландшафті. Ви також можете побачити сонячні плями.

І чудово, що ви можете побачити це затемнення точно так, як марсохід бачив його з Марса", – поділився враженнями астроном Марк Леммон з Інституту космічних наук у Боулдері.

Ці спостереження можуть допомогти вченим краще зрозуміти орбіту супутника і те, як гравітація впливає на марсіанську поверхню, зрештою формуючи кору і мантію Червоної планети.

Раніше ми писали, що вчені розкрили секрет темних плям на Місяці. Вчені довго не могли зрозуміти, чому з одного боку місяця кратерів більше, ніж з іншого.

Олександр Трикіша
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