Марсохід зняв неймовірне сонячне затемнення на Червоній планеті

Марсохід NASA Perseverance зняв драматичні кадри Фобоса, супутника Марса у формі картоплі, що перетинає поверхню Сонця, а попереднє відкриття змусило вчених запанікувати.
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Затемнення, зняте камерою Perseverance Mastcam-Z, тривало близько 40 секунд, що набагато коротше, ніж звичайне сонячне затемнення за участю Місяця на Землі, адже Фобос приблизно в 157 разів менше нашого Місяця.
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Сонячне затемнення на Марсі було знято не вперше. Ще у 2004 році це вдалося зробити марсоходам NASA Spirit та Opportunity, а потім Curiosity зняв перше відео марсіанського затемнення у 2019 році.
Проте Perseverance надав найкраще відео цього затемнення, використовуючи можливості власної системи камер.
Відео також було зняте у кольорі з використанням сонячного фільтра для зменшення інтенсивності світла, що дозволило вченим отримати більше інформації про Фобос, пише cnn.com.
"Ви можете побачити деталі у формі тіні Фобоса, такі як гребені та нерівності на місячному ландшафті. Ви також можете побачити сонячні плями.
І чудово, що ви можете побачити це затемнення точно так, як марсохід бачив його з Марса", – поділився враженнями астроном Марк Леммон з Інституту космічних наук у Боулдері.
Ці спостереження можуть допомогти вченим краще зрозуміти орбіту супутника і те, як гравітація впливає на марсіанську поверхню, зрештою формуючи кору і мантію Червоної планети.
Раніше ми писали, що вчені розкрили секрет темних плям на Місяці. Вчені довго не могли зрозуміти, чому з одного боку місяця кратерів більше, ніж з іншого.