На Марсі зафіксували неймовірної сили марсотруси

Рекордні марсотруси приблизно вп'ятеро потужніші, ніж попередні випадки

На Марсі сталися найбільші марсотруси / Фото: NASA

Посадковий модуль NASA InSight зафіксував два найсильніші марсотруси, виявлені на сьогодні на Червоній планеті. Ці сейсмічні події сталися з далекого боку Червоної планети, а одна з них стала рекордом тривалості марсотрусу.

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Перший марсотрус був зафіксований 25 серпня 2021 року з магнітудою 4,2. Інший стався 18 вересня із магнітудою 4,1.

На марсі зафіксували найсильніші маротруси. Фото: NASA

Обидва маротруси були приблизно вп'ятеро потужнішими, ніж попередні сейсмічні активності на планеті, пише newatlas.com.

Другий марсотрус також був найтривалішим із зареєстрованих на сьогоднішній день, він тривав 94 хвилини.

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Посадковий модуль NASA InSight. Фото: NASA

Примітно, що решта подій досі відбувалася в радіусі 100 градусів від InSight, але ці дві відбулися з протилежного боку планети. А ще ми писали, що нове відкриття про Марс змусило вчених запанікувати.