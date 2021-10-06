На тлі збою в Facebook в Telegram з'явилася рекордна кількість нових користувачів

У понеділок Facebook не працював близько шести годин, викликавши паніку серед користувачів і не тільки. Раніше ми писали, чому соцмережі так важливі для всього бізнесу.
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В цей же час у Telegram з'явилося рекордна кількість нових користувачів – 70 мільйонів.
70 мільйонів нових користувачів – це збільшення більш ніж на 10 відсотків у порівнянні з 500 мільйонами активних користувачів на місяць, які Telegram мав станом на січень цього року, коли в останній раз повідомлялося про подібний сплеск нових реєстрацій, повідомляє theverge.com.
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"Новим користувачам я хотів би сказати наступне – ласкаво просимо в Telegram, найбільшу незалежну платформу обміну повідомленнями", – написав Дуров. "Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші".
Раніше ми писали про ребрендинг в Instagram. Що з'явилося нового в соцмережі після збою. Напередодні соцмережа не працювала шість годин, щоб усім світі.