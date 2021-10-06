На тлі збою в Facebook в Telegram з'явилася рекордна кількість нових користувачів

Від глобального збою Facebook найбільше виграв Telegram. За один день месенджер поповнили мільйони нових користувачів

Telegram отримав 70 мільйонів нових користувачів / Фото: Depositphotos

У понеділок Facebook не працював близько шести годин, викликавши паніку серед користувачів і не тільки. Раніше ми писали, чому соцмережі так важливі для всього бізнесу.

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В цей же час у Telegram з'явилося рекордна кількість нових користувачів – 70 мільйонів.

70 мільйонів нових користувачів – це збільшення більш ніж на 10 відсотків у порівнянні з 500 мільйонами активних користувачів на місяць, які Telegram мав станом на січень цього року, коли в останній раз повідомлялося про подібний сплеск нових реєстрацій, повідомляє theverge.com.

"Новим користувачам я хотів би сказати наступне – ласкаво просимо в Telegram, найбільшу незалежну платформу обміну повідомленнями", – написав Дуров. "Ми не підведемо вас, коли це зроблять інші".

Раніше ми писали про ребрендинг в Instagram. Що з'явилося нового в соцмережі після збою. Напередодні соцмережа не працювала шість годин, щоб усім світі.